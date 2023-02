NIEDERBAYERN. Aufgrund starker Schneefälle kam es gestern im gesamten Regierungsbezirk zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und zahlreichen Einsätzen.

Gestern registrierte die Polizeieinsatzzentrale in Straubing bis in die Mittagsstunden rund 200 witterungsbedingte Einsätze, überwiegend kam es dabei zu Verkehrsbehinderungen aufgrund herabfallender Äste und umgestürzter Bäume. Auch zahlreiche Unfälle mit rund einem Dutzend leicht verletzte Personen sowie an die 80 Verkehrsunfälle mit Sachschaden haben sich bis in die Mittagsstunden ereignet.

Ab den Mittagsstunden zählte die Polizeieinsatzzentrale rund 500 Notrufe aufgrund der anhaltenden Schneefälle.

Die Bundesstraße 20, zwischen Simbach b. Landau und Falkenberg, war aufgrund liegengebliebener und querstehender Lkw zeitweise nicht mehr befahrbar, ebenso die Strecke zwischen Dingolfing und Frontenhausen. Aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Bahnstrecke Passau-Neumarkt/St. Veit musste der Zug im Bahnhof auf seine Weiterfahrt warten. Im Bereich der Polizei Regen stieß ein Fahrzeug mit einem Schneepflug zusammen. Die Bundesstraße 20 musste im Bereich Oberschneiding aufgrund umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden. Im Bereich Haselbach und Osterhofen kam es zu kurzfristigen Stromausfällen

Im Landkreis Passau kam es auf der A3 ab dem Donnerstagmorgen zu Verkehrsbeeinträchtigungen nach mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Zwischenzeitlich hat sich die Verkehrslage deutlich entspannt. In den letzten 12 Stunden gingen bei der Einsatzzentrale noch rund 200 Meldungen aus dem gesamten Regierungsbezirk ein. Überwiegend aufgrund umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste. Im Bereich der Polizeiinspektion Straubing prallte ein Fahrzeug gegen einen Telefonmasten und riss die Leitung ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt..

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmer trotz einsetzenden Tauwetter um vorsichtige Fahrweise, gerade in Strecken durch Waldgebiete muss mit herabfallenden Ästen und umgestürzten Bäumen gerechnet werden.

Veröffentlicht: 03.02.2023, 08:34