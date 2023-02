NÜRNBERG. (158) Am Mittwochvormittag (01.02.2023) ereignete sich in der Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen



Gegen 10:45 Uhr fuhr die 73-jährige Radfahrerin vom Hauptbahnhof kommend auf dem Radweg des Frauentorgrabens in Richtung Plärrer. Der 63-jährige Autofahrer fuhr mit seinem Audi S 6 in der gleichen Richtung auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz nach der Einmündung zur Lessingstraße überquerte die Radfahrerin die Fahrbahn an der dortigen Ampel nach links. Im Bereich der Fußgängerfurt kollidierte sie mit dem Audi.

Die 73-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg waren vor Ort und haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Gegenüber den Polizisten machten die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl