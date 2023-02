Aufmerksamer Zeuge meldet Schlangenlinienfahrer - Betrunkener LKW-Fahrer nach der Fahrt eingeschlafen

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag trafen Beamte der Polizei Alzenau einen offensichtlich stark alkoholisierte LKW-Fahrer an. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer war auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Beamten verständigt.

Gegen 16:00 Uhr erhielt die Alzenauer Polizei die Mitteilung über einen auffällig fahrenden LKW, der mehrfach über die Mittelleitlinie gekommen sei und Schlangenlinien fahren würde. Ein nachfahrender Autofahrer machte sich Sorgen und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den Brummifahrer kurze Zeit später in der Mozartstraße feststellen. Er war, nachdem er das Fahrzeug geparkt hatte, hinter dem Steuer eingeschlafen. Einen Atemalkoholtest schaffte der erheblich betrunkene 54-Jährige gar nicht erst. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der Führerschein beschlagnahmt.

Glücklicherweise kam bei der Fahrt niemand zu Schaden.

Die Beamten haben ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer eingeleitet.

Autobatterien gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Autobatterien vom Gelände einer Autowerkstatt gestohlen. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht Zeugen.

Die Diebe müssen sich in der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, auf das Firmengelände in der Aschaffenburger Straße begeben haben, um dort eine zweistellige Anzahl gebrauchter Autobatterien zu entwenden. Bislang fehlt von ihnen jede Spur.

Die Ermittler der Polizei Alzenau bitten mögliche Zeugen der Tat um Hinweise. Ein Zusammenhang mit einem bereits berichteten Diebstahl bei einer Kfz-Werkstatt in Alzenau vom Wochenende wird geprüft.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Alleinbeteiligter Unfall auf B469 - VW kommt auf Leitplanke zum Stehen

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochmorgen ist der Fahrer eines Pkws beim Auffahren auf die B469 auf der Leitplanke gelandet. Verletzt wurde niemand.

Der 23-Jährige war mit seinem VW im Begriff bei Niedernberg in Fahrtrichtung Miltenberg auf die mehrspurige Bundesstraße aufzufahren. Hierbei schätzte er den dortigen Fließverkehr offenbar falsch ein und fuhr in der Folge über den Grünstreifen auf die Schutzplanke am Ende des Beschleunigungsstreifens auf. Dort kam er mit den Hinterrädern auf der Planke und mit den Vorderreifen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Verletzte wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei Obernburg war mit der Unfallaufnahme betraut. An dem VW wurden die Reifen beschädigt. Die Leitplanke muss teilweise ausgetauscht werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Unfallflucht in "Am Kreuzpfad". Hier wurde ein Zaun mutmaßlich von einem rangierenden Fahrzeug beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Eine Ford Mondeo Fahrerin musste am Mittwoch auf der B469 einem Lkw ausweichen, der offensichtlich zu weit auf der Gegenfahrbahn fuhr. Bei dem Ausweichmanöver geriet der Mondeo nach rechts in die Leitplanke und wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Von dem einfach weiterfahrenden Lkw liegt keine nähere Beschreibung vor. Zu dem Vorfall war es um 14:50 Uhr gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.