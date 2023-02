TREUCHTLINGEN. (157) Wie im Jahr 2021 mit Meldungen 1153 und 1735 berichtet, raubte ein zunächst Unbekannter am 13.08.2021 eine Geldbörse vor einem Geldinstitut in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Nun gelang es der Ansbacher Kriminalpolizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren.



Am Freitagnachmittag (13.08.2021) parkte ein Mann gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in Treuchtlingen. Als er sein Auto verließ, sprach ihn ein unbekannter Mann an und fragte nach der Uhrzeit. Kurz darauf raubte der Unbekannte die Geldbörse des Autofahrers unter Anwendung von Gewalt und flüchtete in Richtung Ringstraße. Dort stieg er auf einen Motorroller und fuhr davon. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Dem Unbekannten gelang trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt die Flucht.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens. In diesem Zusammenhang wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und ein Lichtbild des Tatverdächtigen, auf welchem er eine FFP2-Maske trug, veröffentlicht.

Aufgrund der Presseveröffentlichung meldeten sich mehrere Zeugen, welche Hinweise zu der Identität des Unbekannten geben konnten.

Im weiteren Verlauf verdichteten sich daraufhin die Hinweise auf einen zur Tatzeit 16-jährigen Jugendlichen. Zudem konnten am Tatort gesicherte DNA-Spuren dem Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Der Jugendliche aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen muss sich nun wegen des Verdachts des Raubs strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl