0237 – Kontrolle eines Motorrads

Aichach – Am Mittwoch (01.02.2023) führte die Verkehrspolizei Augsburg Verkehrskontrollen in Aichach durch. Hierbei fiel gegen 13:15 Uhr in der Eschenstraße unter anderem ein Leichtkraftrad aufgrund seiner extremen Lautstärke auf. Bei der Kontrolle des 16-jährigen Fahrers konnte schnell der Grund herausgefunden werden: Der Auspuff war gebrochen und hing nur noch mit einer Schraube am Fahrzeug. Bei der Kontrolle des Motorrads konnten noch weitere erhebliche Mängel an dem Motorrad festgestellt werden. Unter anderem waren die Reifen abgefahren und der Kupplungshebel und der Bremshebel waren abgebrochen beziehungsweise verbogen.

Die Weiterfahrt wurde aufgrund dieser erheblichen Mängel am Fahrzeug unterbunden.

Der 16-Jährige muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von 335 Euro rechnen.

(Anmerkung: Es besteht kein Zusammenhang zum Pressebericht mit der Nummer 0240)

0238 – Personen auf Ladefläche transportiert

A8/ Adelzhausen – Am Mittwoch (01.02.2022) wurde auf der A8 gegen 17:00 Uhr ein 57-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg auf der Ladefläche des Fahrzeugs zwei Personen ohne jegliche Sicherung feststellen. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden. Alle drei Personen müssen sich nun wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.

0239 - Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Lauingen - Bei einer Personenkontrolle am Lauinger Bahnhof wurde am 01.02.2023 gegen 11 Uhr ein 33-jähriger Mann festgestellt, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Zudem stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes fest, dass er eine geringe Menge an Marihuana sowie Drogenutensilien mit sich führte. Der 33-Jährige wurde auf Grund des Haftbefehls festgenommen und einer Haftanstalt überstellt. Zudem erwartet ihn nun noch eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

0240 - Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Baar/Unterbaar - Am Mittwoch, den 01.02.2023, ereignete sich im Kirchweg ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 16-jährige Sozia schwer verletzt wurde.

Etwa gegen 16:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad und einer ebenfalls 16-jährigen Sozia den Kirchweg ortsauswärts. Aus ungeklärter Ursache rutschte plötzlich das Hinterrad des Leichtkraftrades weg. Die beiden 16-jährigen stürzten zu Boden und kamen an einem betonierten Zaunpfeiler zum Stillstand. Während der Fahrer des Leichtkraftrades unverletzt blieb, musste die Mitfahrerin mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An dem Leichtkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.