172. Versuchter Wohnungseinbruch – Laim

Am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 12:00 Uhr, klingelte es mehrfach an der Wohnungstür eines Anwesens in der Landsberger Straße. Anwesend zu dieser Zeit war ein 16-jähriger, der kurze Zeit nach dem Klingeln hören konnte, wie mit einem unbekannten Gegenstand versucht wurde, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Bei einem Blick durch den Türspion erkannte er zwei Personen, die er bereits zuvor bei einem Blick aus dem Fenster vor der Haustür gesehen hatte.

Der 16-Jährige verständigte die Polizei über den Notruf 110. Bis zum Eintreffen der Beamten waren die zwei unbekannten Personen bereits in unbekannte Richtung vom Tatort geflüchtet.

Im Rahmen der Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass an der Wohnungstür mit Werkzeug manipuliert worden war. Der Schaden an der Wohnungstür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 175 cm groß, muskulöse Statur; er trug eine blaue Jacke

Täter 2:

Weiblich, etwa 20-25 Jahre alt, 160 cm groß, braune schulterlange Haare mit Pony; schwarze glänzende Winterjacke, hellbraun-beiger Pullover mit Kapuze; sie hatte eine braun-orange Handtasche bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Schäufeleinstraße und Friedenheimer Brücke (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

173. Einparkunfall; zwei Personen verletzt – Mittersendling

Am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrer 4-jährigen Tochter auf einer Holzbank vor einem Geschäft in der Meindlstraße. Gleichzeitig wollte eine 38-Jährige mit Wohnsitz in München, mit einem Hyundai Pkw in eine vor dem Geschäft befindliche Parklücke einparken. Dabei beschleunigte die 38-Jährige plötzlich, fuhr vorwärts über den Gehweg und stieß frontal gegen die 33-Jährige und ihre Tochter.

Durch diesen Zusammenstoß wurde die 33-Jährige und ihre Tochter schwer verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 38-Jährige blieb unverletzt.

An dem Pkw, sowie am Gebäude entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

174. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Handtaschenraub – Laim

-siehe Medieninformation vom 28.12.2022, Nr. 2030

Wie bereits berichtet, befand sich am Sonntag, 25.12.2022, gegen 21:50 Uhr, eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Veit-Stoß-Straße. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Bargeld gefragt. Als die 80-Jährige die Herausgabe ablehnte, griff der Täter an die Handtasche. Die 80-Jährige wehrte sich und wurde daraufhin vom Täter geschubst. Der Täter nahm die Handtasche an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine Beschreibung des Täters war der 80-Jährigen kaum möglich. Noch in unmittelbarer Tatortnähe konnte der Geldbeutel der Seniorin in einem Gebüsch durch Beamte der Polizeiinspektion 41 (Laim) aufgefunden und der Spurensicherung übergeben werden.

Bei einem Abgleich in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt kam es zu einem DNA-Treffer. Als Spurenverursacher konnte eindeutig ein 39-Jähriger ermittelt werden, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte öfter polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der 39-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

175. Betrug über einen Messenger-Dienst – Schwabing

Am Montag, 30.01.2023, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine 81-Jährige mit Wohnsitz in München eine Nachricht auf ihrem Mobiltelefon von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als ihre Tochter aus. In weiteren Nachrichten teilte die Person mit, dass ihr Mobiltelefon kaputt sei, sie deshalb eine andere Nummer nutzen würde und sie zudem Geld für die Begleichung von Arztrechnungen benötigen würde.

Die Rentnerin kam der Bitte um zwei Überweisungen umgehend nach. Sie transferierte per Sofortüberweisung mehrere Tausend Euro auf ein litauisches Konto. Erst im Nachhinein bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 76 (Betrug) übernommen.

Präventionshinweis

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

- Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

- Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

176. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Obermenzing

Am Mittwoch, 01.02.2023, rief eine bislang unbekannte Täterin gegen 13:15 Uhr, bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München an und gab sich als deren Schwester aus. Weiterhin weinte sie ins Telefon und behauptete einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem eine Person gestorben sei und dass sie nun bei der Polizei in Untersuchungshaft säße.

Nach dieser Schilderung wurde das Telefon an eine zweite, bislang unbekannte Täterin übergeben, die sich als Polizeikommissarin ausgab. Sie forderte von der über 80-Jährigen eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, damit die vermeintliche Schwester entlassen werden könnte.

Da die Rentnerin nicht über so viel Bargeld verfügte, händigte sie einem dritten bislang unbekannten Täter am Gartentor mehrere Schmuckstücke in einem Stoffbeutel aus. Der Abholer entfernte sich anschließend zu Fuß. Erst im Nachhinein wurde der über 80-Jährigen bewusst, dass sie Opfer eines Trickbetruges geworden ist.

Die AG Phänomene der Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Den Abholer konnte sie wie folgt beschreiben:

Männlich, 40 Jahre alt, 175 cm groß, Vollbart; zur Bekleidung konnte sie keine Angaben machen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Packenreiterstraße, Meyerbeerstraße und Beer-Walbrunn-Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

177. Körperverletzung mit anschließendem Gewahrsam – Giesing

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 23:50 Uhr, kam es in einer Spielhalle in Giesing am dortigen Bahnhof zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Körperverletzung. Anlass war, dass ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München innerhalb der Spielhalle durch einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in München mit der Hand ins Gesicht geschlagen worden war.

Im Zuge der polizeilichen Sachbearbeitung vor Ort wurde der 34-Jährige durchsucht. Hierbei wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde dem stark alkoholisierten 34-Jährigen ein Platzverweis vor Ort ausgesprochen. Der Polizeieinsatz war vor Ort zunächst beendet.

Nach etwa 15 Minuten später kehrte der 34-Jährige abermals zum Tatort zurück. Nach mehrfacher Aufforderung verließ er den Tatort nicht. Er widersetzte sich vehement den Maßnahmen der Beamten, weshalb man ihn schließlich in polizeilichen Gewahrsam nahm.

Der 34-Jährige wird wegen Körperverletzung, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruch und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

178. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Brandstiftung – Thalkirchen

Am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde die Feuerwehr München über einen

Kellerbrand in einem 5-stöckigen Mehrfamilienhauses in Thalkirchen verständigt. Über die Feuerwehr wurde auch die Einsatzzentrale der Münchner Polizei informiert.

Mehrere Streifen wurden daraufhin zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte ein Brand des Untergeschosses festgestellt werden. Die Anwohner mussten teilweise durch die Rettungskräfte aus dem Anwesen gebracht werden.

Im Rahmen der Löscharbeiten und der ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben sie Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung und einen Tatverdächtigen. Dieser konnte im Umfeld des Brandes vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München. Der Tatverdächtige wurde nach polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

179. Räuberischer Diebstahl mittels Pfefferspray – Berg-am-Laim

Am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 18:10 Uhr, meldete sich eine Zeugin beim Polizeinotruf und teilte mit, dass es soeben in der Bertschstraße zu einer Körperverletzung mittels Pfefferspray gekommen sei.

Bei Eintreffen der Polizei konnte vor Ort ein 25-jähriger Verletzter angetroffen werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verletzte seine noch original verpackte Spielekonsole im Wert von mehreren Hundert Euro über eine Onlineplattform verkaufen wollte. Dazu traf man sich zur Übergabe mit dem vermeintlichen Käufer im Josef-Ritz-Weg in München auf der Straße.

Als der potentielle Käufer die Spielekonsole zur Begutachtung in der Hand hatte, sprühte er unvermittelt dem Verkäufer Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit der Spielekonsole in Richtung der Bertschstraße.

Auf der Flucht verlor der Täter jedoch die Spielekonsole und konnte über die nahegelegene Parkanlage entkommen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde mit einer Vielzahl von Streifen der Münchner Polizei vergeblich im Nahbereich nach dem Täter gefahndet.

Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst erstversorgt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61 (Diebstahlsdelikte).

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkle Augenbrauen, Dreitagebart, ohne Brille; bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Josef-Ritz-Weg und der Bertschstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

180. Betriebsunfall – Heimstetten

Am Mittwoch, 01.02.23, gegen 09:10 Uhr, kam es im Gewerbegebiet Heimstetten auf einem dort befindlichen Betriebsgelände einer Logistikfirma zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Da zu Beginn nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es zum Austritt von Gefahrgut gekommen ist, wurde die Polizei durch die Feuerwehr alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es lediglich zum Austritt von Lackverdünner aus einem Fass.

Seitens der Polizei konnten keine Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften festgestellt werden.

Die Polizei unterstützte daher mit mehreren Streifen die Feuerwehr bei Verkehrsmaßnahmen.

181. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 22-Jährigen – Harlaching

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 22.01.2023, Nr. 125

Wie bereits berichtet, erhielt die Polizei Hinweise, dass ein 22-Jähriger, mit Wohnsitz in München, akute psychische Probleme haben könnte. Diese Hinweise erhielt die Polizei von Bekannten des 22-Jährigen, die im Ausland wohnen, und mit ihm über die sozialen Medien Kontakt hatten.

Der Vermisste meldete sich am Mittwoch, 01.02.2023 persönlich und wohlbehalten bei der Polizeiinspektion 41 (Laim) zurück.

Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung gelöscht.