NIEDERBAYERN. Aufgrund des niederbayernweit anhaltenden starken Schneefalles kommt es weiterhin zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bis 12.20 Uhr mussten knapp 200 polizeiliche Einsätze in Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen abgearbeitet werden. Nach wie vor versperren mehrere umgefallene Bäume und auch viele festgefahrene und verunfallte Fahrzeuge die Fahrbahnen. So zum Beispiel auf der B20 im Raum Landau a.d.Isar und Eggenfelden zwischen den Anschlussstellen Landau a.d.Isar und Falkenberg. Hier stecken fünf defekte Lkws fest, weshalb es zu massiven Stauungen kommt. Wir bitten in diesem Bereich besonders vorsichtig zu fahren und auf das Stauende zu achten.

Es kam zu 78 Verkehrsunfällen mit Sachschäden und zu 8 Verkehrsunfällen bei denen Personen bislang glücklicherweise nur leicht verletzt wurden.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer vor allem zu Geduld, Vorsicht und Rücksicht! Laut Schneebericht soll der Schneefall in Niederbayern für den heutigen Tag anhalten. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an und fahren sie besonders umsichtig.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.02.2023, 13:02 Uhr