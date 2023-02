ROSENHEIM. Ein 22-jähriger Mann soll am Dienstagabend, 31. Januar 2023, auf dem Gelände der Hochschule in Rosenheim von zwei Männern angegriffen und seines Mobiltelefons beraubt worden sein. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Tatverdächtigen, konnten jedoch kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Die Kripo Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Am 31. Januar 2023 gegen 18:15 Uhr befand sich ein 22-jähriger Mann auf dem Gelände der Hochschule Rosenheim in der Pfaffenhofener Straße. Der Mann meldete sich beim Notruf und gab an, soeben von zwei Männern angegriffen und seines Mobiltelefons beraubt worden zu sein. Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Rosenheim flüchteten zwei Männer zu Fuß vom Tatort, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung durch die polizeilichen Einsatzkräfte eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei den beiden Flüchtenden handelte es sich um einen 21- und einen 23-Jährigen aus Rosenheim.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die ersten Ermittlungen, die nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, durch das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat weitergeführt werden. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden nach Beendigung der Sachbearbeitung auf freien Fuß gesetzt.

Zur Klärung des Sachverhalts sind die Ermittler der Kripo Rosenheim auf der Suche nach Zeugen zu dem Vorfall und richten sich deshalb an die Bevölkerung:

Wer hat am Dienstagabend, 31.01.2023, gegen 18:15 Uhr im Bereich der Hochschule Rosenheim in der Pfaffenhofener Straße den Vorfall beobachtet bzw. wem sind in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.