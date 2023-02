Erneute Brandlegung an leerstehendem Zelt – Kripo bildet Ermittlungsgruppe – starke Polizeipräsenz und Kontrollen

MARKLKOFEN OT STEINBERG, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 02.02.2023, vermutlich in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 05.00 Uhr, beschädigten Unbekannte zum zweiten Mal eine noch leerstehende Zeltunterkunft durch Brandlegung.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits in der Nacht vom 31.01.2023 auf den 01.02.2023 versuchten unbekannte Täter ein Zelt in Brand zu setzen. Vor diesem Hintergrund beauftragte das Landratsamt Dingolfing-Landau ein Sicherheitsunternehmen mit der Bewachung des Geländes. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bemerkte den Brand und konnte das Feuer löschen. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) übernimmt Verfahren - Kripo gründet Ermittlungsgruppe

Aufgrund einer nicht ausschließbaren extremistischen Tatmotivation übernahm die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) heute die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung von der Staatsanwaltschaft Landshut.

Zur Aufklärung der Brandlegungen in den Nächten vom 31.01.2023 auf den 01.02.2023 und vom 01.02.2023 auf den 02.02.2023 richtete die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Sachleitung der ZET eine Ermittlungsgruppe bestehend aus Brandermittlern, Spezialisten des Erkennungsdienstes und Beamten des Staatsschutzes, ein.

Anwohnerbefragungen und Zeugenaufruf

In diesem Zusammenhang führt die Polizei im Laufe des heutigen Tages auch Anwohnerbefragungen durch. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet zudem um Zeugenhinweise.

Wer in der Nacht von Dienstag (31.01.2023) auf Mittwoch (01.02.2023) sowie in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Steinberger Freibades oder im Bereich Vilstal-Stausee, nahe des Freibades, beobachtete, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Telefon 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Erhöhte Polizeipräsenz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls

Angesichts der beiden Vorfälle wird das Polizeipräsidium Niederbayern die Polizeipräsenz sowohl vor Ort als auch im Landkreis Dingolfing-Landau erhöhen und kündigt zudem verstärke Kontrollen mit Unterstützung von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei und des Zentralen Einsatzdienstes an.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brandlegung an einer leerstehenden Zeltunterkunft – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

Veröffentlicht am 02.02.2023, 14:40 Uhr