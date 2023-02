BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Am Mittwochvormittag versuchten Betrüger, sich mittels Schockanruf eine hohe Summe Geld zu ergaunern. Mitarbeiter einer Bankfiliale konnten dies verhindern. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Am Mittwochvormittag erhielt eine 68-Jährige aus Bindlach einen Anruf von Trickbetrügern. Diese machten der Dame weis, ihr Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, müsse sie nun eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro bezahlen. Als die Frau die große Geldsumme am Schalter abheben wollte, erkannten die aufmerksamen Bankmitarbeiter die Betrugsmasche und sicherten die Ersparnisse der 68-Jährigen.