SENDEN. Am Mittwoch, den 01.02.2023, gegen 22:28 Uhr, bemerkte ein Nachbar den Rauchmelder eines Ladengeschäfts in der Hauptstraße in Senden und setzte einen Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Senden war mit 27 Personen im Einsatz und konnte den Brand in einem Lagerraum löschen bevor die Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen übergreifen konnten. Drei Rettungswagen waren vor Ort. Durch eine Rettungswagenbesatzung konnte vor Ort eine durch Rauchgas leichtverletzte Person behandelt werden. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Die genaue Brandursache, zu welcher aktuell noch keine Angaben gemacht werden kann, ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.

