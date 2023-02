HASSFURT, LKR. HASSBERGE. An der Spitze der Haßfurter Polizei hat sich ein Wechsel vollzogen. Am 01. Februar 2023 hat Polizeioberrat Daniel Müller die Leitung der Inspektion übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Kriminaloberrat Daniel Seeburg an, der bereits im Januar den stellvertretenden Chefposten bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg übernommen hat.

Der scheidende Inspektionsleiter Daniel Seeburg hatte die Polizeiinspektion Haßfurt seit Dezember 2019 erfolgreich geleitet. Er trat zum Jahreswechsel die Nachfolge von Polizeioberrat Alexander Streng an, der zum Polizeipräsidium Oberfranken gewechselt und seither mit der Leitung der Polizeiinspektion Bamberg-Land betraut ist. Den dortigen Chefposten hatte bis dato Daniel Müller inne, der nun die Verantwortung für rund 70 Beschäftigte und die Sicherheit für knapp 70.000 Einwohner im Dienstbereich der Polizeiinspektion Haßfurt übernimmt.

Der gebürtige Bamberger, Daniel Müller, wurde im September 1995 im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt. Nach seinen ersten polizeilichen Einsatzerfahrungen in Mittelfranken gelang ihm 2006 der Sprung zurück in die Heimat nach Oberfranken. Bei seinen ersten Verwendungen stellte sich schnell heraus, dass sein Weg in die nächste Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) führen wird. Nach erfolgreichem Studium verschlug es den jungen Polizeikommissar im Jahr 2009 wieder zurück nach Bamberg. Seine Fachkompetenz und Führungseignung stellte er unter anderem bei einer Vielzahl an Förderstationen unter Beweis, was ihm letztlich den Weg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) ebnete. Nach seinem erfolgreichen Masterstudiengang fungierte er zunächst als stellvertretender Sachgebietsleiter beim Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei und Leiter der Polizeiinspektion Bamberg-Land, ehe er die Leitung der Polizeiinspektion Haßfurt übernahm.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Daniel Seeburg am Mittwoch offiziell verabschiedet und Daniel Müller in sein neues Amt eingeführt. Bei der Veranstaltung, die vom "Blecheinsatzkommando" musikalisch umrahmt wurde, nahmen neben dem unterfränkischen Polizeipräsidenten Detlev Tolle auch der stellvertretende Landrat des Landkreises Haßberge, Herr Michael Ziegler, der Erste Bürgermeister der Stadt Haßfurt, Herr Günther Werner, und weitere Ehrengäste teil.

Polizeipräsident Detlev Tolle wünschte Daniel Seeburg viel Glück und Erfolg in seinem neuen Zuständigkeitsbereich. Den neuen Dienststellenleiter Daniel Müller hieß Herr Tolle herzlich willkommen in Unterfranken. Für die Gewährleistung der Sicherheit im neuen Dienstbereich wünschte er ihm stets eine glückliche Hand.