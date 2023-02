0227 – Betäubungsmittelgeschäft aufgedeckt

Lechhausen – Am Dienstag (31.01.2023) wurde gegen 17:30 Uhr in der Blücherstraße durch eine Polizeistreife ein Betäubungsmittelgeschäft beobachtet. Im Anschluss sollte der mutmaßliche Verkäufer, ein 28-jähriger Mann, einer Kontrolle unterzogen werden. Der 28-Jährige versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er konnte jedoch in der Gumppenbergstraße gestellt werden.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten beim 28-Jährigen Betäubungsmittel auf und stellten diese sicher. Anschließend wurde eine Wohnungsdurchsuchung beim 28-Jährigen durchgeführt.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen illegalem Handel mit Betäubungsmittel ermittelt. Außerdem wird nach dem bislang unbekannten Käufer wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

0228 – Gefährdung des Straßenverkehrs

Haunstetten – Am Dienstag (31.01.2023) ereignete sich gegen 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Königsbrunner Straße (im Bereich der 60er Hausnummern). Ein Zeuge konnte beobachten wie ein 33-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen einen weiteren Pkw fuhr und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Zeuge verfolgte den Mann und informierte die Polizei. Der Mann konnte durch die hinzugerufene Streife gestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Im Anschluss wurde bei dem 33-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

0229 – Körperverletzung in Straßenbahn

Innenstadt – Am Dienstag (31.01.2023) kam es gegen 13:15 Uhr zu einer Körperverletzung in der Straßenbahn der Linie 6. Die Straßenbahn war in Richtung Stadtbergen unterwegs, als eine bislang unbekannte Frau mit einem 12-Jährigen in Streit geriet. Im Bereich der Pferseer Unterführung packte die Frau den Jungen und zog ihn an den Haaren.

Im Anschluss verließ der 12-Jährige an der Haltestelle „Rosenaustraße“ die Straßenbahn. Der 12-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 160 cm groß, 50 Jahre alt, schlank. Sie hatte glatte schulterlange Haare. Sie trug eine blaue Brille, einen weißen Wintermantel, weiße Umhängetasche, sowie schwarz-blau-silberne Lederhandschuhe. Laut dem Jungen sprach sie deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet Zeugen und Personen die Angaben zur Identität der Frau machen können sich unter der 0821/323-2110 zu melden.

0230 - Diebstahl

Oberhausen – Am Montag (30.01.2023) kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Diebstahl in der Donauwörther Straße (im Bereich der 80er Hausnummern). Ein 78-jähriger Mann stellte seinen Gehwagen im Hinterhof eines dortigen Mehrfamilienhauses ab. Als er gegen 18:00 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte musste er feststellen, dass der Gehwagen entwendet wurde.

Der Diebstahlsschaden wird auf einen hohen zweistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.

0231 – Körperverletzung – Geschädigte und Zeugen gesucht

Innenstadt – Bereits am Samstag (28.01.2023) kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz zu einer Körperverletzung. Eine 17-Jährige schlug dabei auf ein am Boden liegendes Mädchen ein. Dies sah ein 30-jähriger Mann und trennte die 17-Jährige von dem Mädchen. Hierauf kam noch eine Gruppe Jugendlicher hinzu. In dieser Situation entfernte sich das geschädigte Mädchen in unbekannte Richtung. Durch die hinzugerufenen Polizeistreifen konnte das Mädchen auch in der Umgebung nicht mehr angetroffenen werden.

Die Polizei Augsburg Süd sucht nun einerseits nach Zeugen des Vorfalls und andererseits nach dem Mädchen, das auf dem Boden geschlagen wurde. Die Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.