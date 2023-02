WÜRZBURG – STEINBACHTAL. Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag mutmaßlich zwei Einbrecher auf Bargeld abgesehen. Nachdem die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren, machten sie sich auf die Suche nach Geld und verließen anschließend unerkannt das Büro.

Eine Mitarbeiterin des Vereins stellte am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr fest, dass über Nacht in die Büroräume des Fußballvereins im Mittleren Dallenbergweg eingebrochen worden war. Dem Sachstand nach drangen zwei Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Vereinsheim ein und machten sich auf den Weg in die Büros. Dort brachen sie wohl auf der Suche nach Bargeld mehrere Schränke auf und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Spuren lassen momentan darauf schließen, dass die Täter von der Angestellten überrascht worden sind und fluchtartig das Gebäude ohne Beute verlassen haben.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Würzburg übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich bei der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.