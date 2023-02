HAUZENBERG, LKR. PASSAU. Am 01.02.2023, gegen 12.44 Uhr, wurde die Polizei Hauzenberg zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2132, an der Abzweigung Oberdiendorf, gerufen. An der Unfallörtlichkeit kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde jedoch im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Staatsstraße 2132 ist an der Abzweigung Oberdiendorf aktuell in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Passau ordnete zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an. Ein Sachverständiger wurde damit beauftragt.

