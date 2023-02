Inhalt:

168. Radfahrerin stürzt und verletzt sich – Unterschleißheim

169. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind; dieses wird verletzt – Hasenbergl

170. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Sauerlach

171. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl in Gaststätte – Trudering

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 09:50 Uhr, befuhr eine 85-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Straße Am Klosterfeld. Dort kam sie nach den ersten Erkenntnissen ohne Fremdverschulden zu Sturz.

Die 85-Jährige verletzt sich dabei schwer und musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus befördert.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

169. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind; dieses wird verletzt – Hasenbergl

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 07:40 Uhr, befand sich eine 7-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Weg zur Schule. Um die Blodigstraße auf Höhe der Wellenkampstraße zu überqueren, rannte sie nach den ersten Erkenntnissen vom Gehweg zwischen geparkten Fahrzeugen heraus auf die Fahrbahn.

Eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München, die mit einem VW Pkw zur selben Zeit auf der Blodigstraße Richtung Dülferstraße fuhr, stieß mit dem Kind zusammen. Durch den Aufprall mit dem Pkw kam die 7-Jährige zu Sturz. Sie verletzte sich und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 44-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt.

Die Blodigstraße wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

170. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Sauerlach

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem BMW Pkw auf der Staatsstraße 2573.

Zur gleichen Zeit befand sich eine 57-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Dacia Pkw im Kreuzungsbereich zur Straße M 7, wo sie nach links abbiegen wollte.

Nach dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Pkw. Dabei fuhr BMW in das Fahrzeugheck des Dacia. Beide Pkw schleuderten daraufhin mehrere Meter auf ein angrenzendes Feld.

Die 57-Jährige wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die örtliche Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Die Staatsstraße musste für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

171. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl in Gaststätte – Trudering

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 22:00 Uhr, betrat ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Gaststätte in Trudering und fragte nach den Toiletten. Die Angestellten wiesen den 16-Jährigen in den Keller. Im Untergeschoss befinden sich nicht nur die Toiletten, sondern auch die Küche. Aus dieser entwendete der 16-Jährige Schlüssel, mit denen er nicht nur den Abstellraum aufsperrte, sondern auch die Umkleiden der Angestellten.

Ca. zwei Stunden später bemerkten die Angestellten den 16-Jährigen, der sich nach wie vor im Untergeschoss befand. Sie stellten auch das Fehlen der Schlüssel fest.

Die Angestellten verständigten daraufhin die Polizei über den Notruf 110. Sofort wurden fünf Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Sie konnten den 16-Jährigen vor Ort festnehmen. Seinen mitgeführten Rucksack hatte er bereits mit diversen Gegenständen der Gaststätte befüllt.

Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 24 (Perlach) gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund des Diebstahls. Der 16-Jährige wurde im Laufe der Nacht nach Hause gebracht und an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.