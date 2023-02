INZELL, OT UNTERAU, LKR. TRAUNSTEIN. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Ursache für einen Brand, der am späten Dienstagabend, 31. Januar 2023, in einem Mehrfamilienhaus in Inzell ausgebrochen war. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden im höheren sechsstelligen Bereich.

Gegen 22.30 Uhr wurden am späten Dienstagabend (31.01.2023) Feuerwehren aus der Region, das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei wegen eines Brandes nach Inzell alarmiert. Beim Eintreffen der Helfer stand das Obergeschoß des Hauses im Ortsteil Unterau bereits in Vollbrand. Nachbarn hatten das Feuer zuvor entdeckt und die Bewohner des Hauses gewarnt, so dass alle sich rechtzeitig in Sicherheit hatten bringen können. Die Flammen hatten zunächst das Obergeschoß zerstört und danach auch das darunterliegende erste Stockwerk erheblich beschädigt. Polizei und Feuerwehr schätzen den entstandenen Sachschaden auf 700.000 Euro.

Im Anschluss an die Löscharbeiten übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Traunstein vor Ort für die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung liegt bei den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1, die am heutigen Mittwoch die Untersuchungen am Brandort fortsetzten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kann von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen werden. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Brandfahnder bislang nicht.