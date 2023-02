HERSBRUCK. (152) Am Dienstagabend (31.01.2023) überfiel ein Unbekannter einen Hersbrucker Supermarkt und erbeutete Bargeld. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 20:00 Uhr trat ein Mann an die Kasse des Supermarktes in der Poststraße. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Schließlich erbeutete der Täter mehrere Tausend Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 20 – 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, trug eine hellblaue OP-Maske. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen.

Der Täter hatte sich ersten Ermittlungen zufolge vor der Tat bereits mehrere Minuten lang im Supermarkt aufgehalten und könnte anderen Kunden aufgefallen sein. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler