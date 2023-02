NÜRNBERG. (150) Am Sonntagabend (29.01.2023) wurde ein Mann im Bereich der Nürnberger Innenstadt von einem Hund gebissen und verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein 37-jähriger Mann lief gegen 19:15 Uhr den Hans-Sach-Platz in der Nürnberger Innenstadt entlang. Hierbei kam ihm ein herrenloser Schäferhund entgegen, der den Spaziergänger unvermittelt ansprang und in das Gesicht biss. Danach entfernte sich der Hund in unbekannte Richtung. Der 37-Jährige erlitt durch die Bisse blutende Wunden, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Halter des Schäferhundes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler