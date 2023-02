HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Montagnachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzubrechen, wurde allerdings durch die Alarmanlage des Hauses abgeschreckt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 14:45 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Luzer Straße einzudringen. Da allerdings die Alarmanlage des Hauses anschlug wurde der Einbrecher von seinem Vorhaben abgebracht. Er trat zu Fuß die Flucht in Richtung des dortigen Waldes an.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.