WÜRZBURG. Im Zuge einer angemeldeten Versammlung im Dezember vergangenen Jahres war ein Lied mit beleidigenden Inhalten abgespielt worden. Die Ermittlungen hatte seither die Kripo Würzburg übernommen und nunmehr zwei Tatverdächtige ermittelt.



Am Nachmittag des 18.12.2022 hatte die stationäre Kundgebung unter dem Motto: "Bürgerinfo, Energiepreise, Russland / Ukraine, Inflation" auf dem Dominikanerplatz in Würzburg stattgefunden. Hierbei wurde dem Sachstand nach mehrfach ein Lied mit beleidigenden Inhalten zum Nachteil von Politikerinnen und Politikern der Bundesregierung abgespielt. Der polizeiliche Staatsschutz der Kripo Würzburg ermittelt seither in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg u. a. wegen Beleidigung von Personen des politischen Lebens und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Nach umfangreichen Erhebungen und Vernehmungen konnte die Kripo die Ermittlungen nun abschließen. Zwei Tatverdächtige wurden hierbei identifiziert. Diese müssen sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten.