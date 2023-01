NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Landmaschinenhändlers im Ortsteil Fürth am Berg ein und stahlen zahlreiche Gartengeräte. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Samstag, 28.01.23 um 17.30 Uhr, bis Montagmorgen, 30.01.23 um 7.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Landmaschinenhändlers ein. Im Neustadter Ortsteil Fürth am Berg, in der Straße „Allee“, versuchten sich die Täter zunächst an der Haupteingangstüre des Bürogebäudes, scheiterten dort aber an dem verbauten Einbruchsschutz. Doch dann machten sie sich an die Lagerhalle auf der gegenüberliegenden Straßenseite und waren erfolgreich. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt und stahlen daraus zahlreiche Rasenmäher, Reinigungsmaschinen, Motorsensen und weitere Akku-Gartengeräte. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun Zeugen des Einbruchs:

Wer hat am vergangenen Wochenende ungewöhnliche Wahrnehmungen in der „Allee“ in Neustadt bei Coburg gemacht? Sehr wahrscheinlich handelte es sich um mehrere Täter, welche die Maschinen in einem größeren Transportfahrzeug oder Lkw abtransportiert hatten.

Hinweise geben Sie bitte an die Kriminalpolizei in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.