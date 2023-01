WÜRZBURG. An der Spitze der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vollzieht sich ein Wechsel. Nachdem Polizeioberrat Florian Koch zum Polizeipräsidium Unterfranken wechselte, wird Polizeirat Joachim Hupp in sein neues Amt als stellvertretender Dienststellenleiter eingeführt.

Der Posten des stellvertretenden Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt war nach dem Weggang von Polizeioberrat Florian Koch neu zu besetzen. Herr Koch übernahm bereits zum 01. Januar 2023 das Amt als Leiter des Sachgebiets für Organisation und Dienstbetrieb im Polizeipräsidium Unterfranken.

Sein Nachfolger, Polizeirat Joachim Hupp, begann seine Ausbildung 2001 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und startete seine Karriere im polizeilichen Einzeldienst im Jahr 2005 bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt. Seine ausgezeichneten Leistungen blieben nicht unbemerkt und so konnte Herr Hupp bereits im März 2011 das zweijährige Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei, in Sulzbach-Rosenberg beginnen.

Nach Beendigung des Studiums bescheinigten ihm seine Vorgesetzten bei seinen verschiedenen Verwendungsstationen hervorragende Arbeit. Hierdurch qualifizierte er sich im Jahr 2018 für das Studium zur 4. Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei. Nach seiner Rückkehr aus Hiltrup war Herr Hupp bis zuletzt als stellvertretender Leiter des Sachgebiets für Ordnungs- und Schutzaufgaben im Polizeipräsidium eingesetzt. Herr Hupp ist 38 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie im Landkreis Kitzingen.

Herr Polizeipräsident Tolle heißt Florian Koch herzlich willkommen im Polizeipräsidium und wünscht Herrn Hupp viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem neuen Dienstbereich.