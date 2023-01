WÜRZBURG / VERSBACH. Am Sonntagabend ist eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Es entstand ein Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf einige tausend Euro belaufen dürfte. Möglicherweise hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Unberechtigte in der Hütte aufgehalten. In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise.

Kurz vor 20:00 Uhr war über die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand in der Versbacher Straße mitgeteilt worden. Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Einsatzort eintraf, stand eine Gartenhütte hinter der Bushaltestelle "Langes Gräthlein" bereits im Vollbrand. Die Löscharbeiten übernahm die Würzburger Feuerwehr.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Hierbei ergaben sich nun Hinweise, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs offenbar Unberechtigte in der Gartenhütte aufgehalten hatten.

Wer möglicherweise Hinweise zu den bislang noch unbekannten Personen geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.