Ingolstadt, Etting, 31.01.2023

Am Montag, 30.01.2023 geriet im Ingolstädter Stadtteil Etting eine Garage in Brand. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21.47 Uhr wurde der Einsatzleitstelle eine in Vollbrand stehende Dreifachgarage mitgeteilt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 53-jährige Eigentümer zum Zeitpunkt der Brandentstehung alleine in der werkstattähnlich ausgestatteten Garage und führte dort Arbeiten an Pkws durch.

Der Mann konnte das Gebäude selbständig verlassen, erlitt jedoch durch das Feuer schwere Brandverletzungen 2. Grades und eine Rauchgasintoxikation. Er wurde durch die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Neben der Garage und der darin befindlichen Gerätschaften, wurden zudem auch anliegende Wohnhäuser beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf ca. 250 000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde heute durch Fachkräfte der Kriminalpolizei Ingolstadt begangen. Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand auf unsachgemäßen Gebrauch von leicht entzündlichen Stoffen (Lösungsmitteln) zurückzuführen.