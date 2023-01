Baucontainer entwendet – Wer hat etwas gesehen?

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes entwendeten Unbekannte zwei Baucontainer im Industriegebiet von einer Baustelle. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

In der Zeit zwischen Freitag, 12:30 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, haben die Diebe zwei kompletten Bauhütten, einen WC-Container und einen Lagercontainer, gestohlen. Der Tatort befindet sich in der Frohnradstraße. Von der Beute wie auch von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Container sind beide orange.

Der Beuteschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl von Werkstattgelände - Hinweise auf Tatfahrzeug - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in Container einer Kfz-Werkstatt eingebrochen und haben Felgen sowie Autobatterien gestohlen. Die Polizeiinspektion Alzenau hofft auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach sind die Unbekannten gegen 01:30 Uhr mit einem weißen Kleintransporter über einen angrenzenden Feldweg an das Grundstück "Am neuen Berg" herangefahren. Dort haben die Täter sich über eine Hecke Zugang zu dem Gelände verschafft und aus zwei dort befindlichen Containern mehrere BMW-Felgen und gebrauchte Autobatterien entwendet.

Der Beuteschaden liegt in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Ermittler der Polizei Alzenau erhoffen sich nicht zuletzt aufgrund des bekannten Tatzeitpunkts sowie dem Wissen um die Beschreibung des Tatfahrzeugs Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt einen weißen Kleintransporter im Bereich "Am neuen Berg" gesehen?

Wer hat das Fahrzeug möglicherweise noch vor oder auch nach der Tat gesehen?

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Wer kann sonst Sachdienliches zu dem Diebstahl angeben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

"Gestohlener" Mazda von Passant entdeckt - Besitzer hatte Abstellort offensichtlich vergessen

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem ein Mazda Mitte Januar zunächst als gestohlen gemeldet wurde, hatte die Polizei Alzenau nach dem Fahrzeug gefahndet (wir berichteten). Ein aufmerksamer Zeuge hat den Pkw nun unbeschadet am Dettinger Bahnhof entdeckt. Der Besitzer konnte sich offensichtlich nicht mehr an den Parkplatz erinnern.

Der mutmaßliche Diebstahl wurde am 19. Januar polizeibekannt. Teil der Fahndungsmaßnahmen war auch ein Zeugenaufruf, der auch in der Zeitung abgedruckt war. Ein Leser konnte sich an das Fahrzeug erinnern, sah den Mazda schließlich gänzlich unbeschadet in der Nähe des Bahnhofs stehen und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten dem Besitzer die frohe Kunde überbringen. Wie dem aktuellen Sachstand nach zu vermuten ist, hatte der Halter des Autos schlichtweg vergessen, wo er sein Fahrzeug abgestellt hatte.

Unbekannter Lkw verliert Ersatzreifen - Zwei Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Zwei Fahrzeuge wurden am späten Montagabend auf der A3 durch einen verlorenen Ersatzreifen eines unbekannten Lkws beschädigt. Ein Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Verkehrspolizei sucht nun nach dem Verlierer und möglichen Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang muss ein Lkw bei Dunkelheit ein Ersatzrad verloren haben, als er in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war.

Das Fahrzeugteil auf der Fahrbahn führte in der Folge dazu, dass zwei nachfolgende Fahrzeuge, ein Mercedes Sprinter und ein 5er BMW, im Frontbereich beschädigt worden sind. Der BMW war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt. Zu dem Zusammenstoß ist es um 23:30 Uhr gekommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Die Aschaffenburger Verkehrspolizei hofft bei ihren Unfallermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, wurden zwei Werkzeugmaschinen aus einem Baucontainer in der Werftstraße entwendet. Das Vorhängeschloss wurde hierbei aufgebrochen. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Montag, 10:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem grauen Golf Plus. Der an der Front beschädigte Pkw war in der Elbinger Straße zwischen den dortigen Garagenreihen abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde eine rote Mercedes B-Klasse auf dem NORMA Parkplatz an der Beifahrertüre beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.