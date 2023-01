ANSBACH. (145) Am Montagabend (30.01.2023) zündeten Unbekannte in einem Supermarkt in Ansbach Waren an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 18:00 Uhr zündeten Unbekannte in einem Supermarkt in der Ritter-von-Lang-Allee mehrere Kartons mit Süßwaren an, welche in einem Verkaufsregal standen.

Als sich bereits deutliche Flammen gebildet hatten wurden Mitarbeiter des Marktes aufmerksam und löschten den Brand mittels eines Feuerlöschers. Es entstand Sachschaden von geschätzt 300 Euro.

Wie am 26.12.2022 mit Meldung 1546 berichtet, kam es bereits am 23.12.2022 zu ähnlich gelagerten Vorfällen im betreffenden Markt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt