Ingolstadt, Passau, 31.01.2023

Wie bereits in der Pressemeldung vom 27.01.2023 berichtet wurde, konnten am Dienstag, 24.01.2023 zwei Tatverdächtige festgenommen werden, nachdem sie eine 83-jährige Ingolstädterin um eine niedrige 5-stellige Summe gebracht hatten.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte einem der Tatverdächtigen nun auch ein Betrug aus dem Raum Passau vom 12.01.2023 zugeordnet werden. Gegen den 22-jährigen Polen wurde in der Folge ein zweites Verfahren wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug eingeleitet.

Ursprüngliche Pressemeldung des PP Obb Nord vom 27.01.2023

Zwei Festnahmen nach Enkeltrickbetrug

Am Dienstag, 24.01.2023 konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden, nachdem sie eine 83-jährige Ingolstädterin um eine niedrige 5-stellige Summe gebracht hatten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Gegen Mittag erhielt eine 83-jährige Ingolstädterin einen Anruf von einer weinerlichen männlichen Person, die sich als ihr Enkel ausgab. Das Gespräch wurde in der Folge an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben, der unter der Legende, der Enkel hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht eine hohe Kaution forderte. Die Seniorin übergab schließlich vor ihrem Anwesen Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen 5-stelligen Betrags an einen männlichen Abholer.

Dank der überregionalen Zusammenarbeit mehrerer Kriminaldienststellen in Bayern, konnte nur kurze Zeit später ein Tatverdächtiger, der die Beute bei sich trug, durch Beamte der Kriminalpolizei Ingolstadt in der Haslangstraße festgenommen werden. Ein zweiter Tatverdächtiger wurde anschließend an der Rastanlage Köschinger Forst festgenommen.

Die 22 und 34 Jahre alten polnischen Tatverdächtigen wurden am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug, woraufhin sie in Justizvollzugsanstalten überführt wurden.

Die Kriminalpolizei überprüft derzeit, ob die Tatverdächtigen für weitere Schockanruftaten in Frage kommen.

Ursprüngliche Pressemeldung des PP Niederbayern vom 13.01.2023

HAUSEN, LKR. KELHEIM, PASSAU. Erneut haben Telefonbetrüger in Niederbayern ihr Unwesen getrieben. Am Donnerstag, 12.01.2023, konnten Beamte der Polizeiinspektion Kelheim einen 17-Jährigen festnehmen, der sich offensichtlich von den Betrügern als Kurier anwerben ließ. In Passau hat eine 82-Jährige nach einem Anruf Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro übergeben.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern.

Im Fall einer 78-jährigen Rentnerin ist es der Polizei gelungen, einen 17-jährigen Polen beim Versuch, das Geld abzuholen, festzunehmen. Gegen Mittag erhielt die Seniorin aus der Gemeinde Hausen einen Anruf, wonach ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll, bei dem ein Mädchen ums Leben gekommen sei. Um einer Haftstrafe zu entgehen, soll eine Kautionszahlung in Höhe von rund 40.000 Euro sowie Schmuck und Wertgegenstände geleistet werden.

Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche und verständigte die Polizei, die den 17-Jährigen etwa eine Stunde später festnehmen konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den 17-Jährigen mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges. Er wurde heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auch im Raum Passau waren die Telefonbetrüger erneut aktiv. So erhielt eine 82-jährige Frau einen anonymen Anruf ihres vermeintlichen Enkelsohnes. Er habe, wie im Fall in Hausen, einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe solle er 60.000 Euro Kaution hinterlegen. Auf Nachfrage des anonymen Anrufers nach Bargeld, Schmuck und sonstigen Wertsachen übergab die Seniorin wenig später an einen unbekannten Abholer an der Haustüre Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Abholer wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, nordeuropäische Erscheinung, kurze Haare, Brillenträger,

- der Mann war mit einer schwarzen Zipp-Jacke bekleidet.