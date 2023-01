Am Montag, 30.01.2023, gegen 14:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter, unter dem Vorwand die Wasserhähne überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines über 80-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Neuhausen. Im Beisein seiner ebenfalls über 80-jährigen Ehefrau wurde er gebeten in einem separaten Raum das Wasser aufzudrehen. In diesem Zeitraum betrat vermutlich ein weiterer Täter die Wohnung und entwendete aus einem Geldbeutel Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte das Ehepaar den Verlust des Bargeldes fest. Sie erstatteten im Nachgang persönlich Anzeige bei der Polizeiinspektion 42 (Neuhausen).

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftig, sprach hochdeutsch, hellhäutig, auffällig war der Adamsapfel am Hals, bekleidet mit einem dunklen Anorak, schwarzer Mütze, schwarzer Stoffhose, führte ein Messinstrument und Schreibblock mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftig, bekleidet mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Arbeitshose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schäringerstraße, Arnulfstraße, Menradstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.