COBURG. Am Montagabend kam es am Coburger Hofgarten zu einem Raubüberfall. Drei Unbekannte stahlen einem Mann eine hohe Summe Bargeld. Die Kripo Coburg ermittelt.

Am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, war ein 23-jähriger Coburger auf dem Weg vom Hofgarten in Richtung Innenstadt. Als er den Schlossplatz überqueren wollte, überraschten ihn bei den Arkaden drei unbekannte Männer. Sie ließen dem 23-Jährigen keine Chance und verpassten ihm eine Vielzahl an Schlägen und Tritten. Als der Mann wehrlos am Boden lag, entrissen ihm die Täter seine schwarze Laptop-Tasche. Darin befand sich Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend verschwanden die drei wieder unerkannt in der Dunkelheit. Zur Behandlung seiner, zum Glück, nur leichten Verletzungen brachte eine Besatzung des Rettungsdienstes den jungen Mann vorübergehend in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach den Tätern:

Haben Sie am Montagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich des Coburger Hofgartens/Schlossplatz verdächtige Personen gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Helfen Sie mit und melden sich bei der Coburger Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr. 09561/6450.