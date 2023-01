NÜRNBERG. (142) In der Nacht von Montag (30.01.2023) auf Dienstag (31.01.2023) versuchten zwei Männer auf dem Hof eines Kfz-Handels im Nürnberger Westen mehrere Fahrzeugteile zu entwenden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.



Gegen 00:30 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf Geräusche auf dem Hof des Kfz-Handels in der Rothenburger Straße mit. Unbekannte Täter waren offenbar gerade dabei, Katalysatoren aus abgestellten Fahrzeugen auszubauen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West fuhren umgehend zu dem Tatort. Vor Ort konnten sie einen 35-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der zweite noch unbekannte Täter ergriff die Flucht. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden.

Den Tatverdächtigen gelang es, bei rund vier Fahrzeugen die Katalysatoren herauszutrennen. Die Beute hätte so einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro entsprochen. Beim Ausbau richteten die Männer zudem einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an.

Gegen den 35-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Die weiteren Ermittlungen hat das für Kfz-Kriminalität zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Marc Siegl