0209 – Diebstahl aus Kellerabteil I

Innenstadt – In der Zeit von Mittwoch (25.01.2023) 18:00 Uhr auf Sonntag (29.01.2023) 14:00 Uhr wurde in ein Kellerabteil in der Müllerstraße (Im Bereich der 10er Hausnummern) eingebrochen. Durch eine unbekannte Person wurde das Kellerabteil aufgebrochen und ein sich darin befindlicher E-Scooter entwendet.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

0210 – Diebstahl aus Kellerabteil II

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (27.01.2023) 18:00 Uhr auf Sonntag (29.01.2023) 15:00 Uhr wurde in ein Kellerabteil in der Bleichstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) eingebrochen. Durch eine bislang unbekannte Person wurde das Kellerabteil aufgebrochen und mehrere Baumaterialien daraus entwendet.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

0211 – Unfallflucht

Haunstetten – Am Sonntag (29.01.2023) kam es zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr in der Tattenbachstraße (im Bereich der 10er Ausnummern) zu einer Unfallflucht. Durch eine unbekannte Person wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw VW angefahren. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.