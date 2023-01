BAD WINDSHEIM. (140) Im Zeitraum von Samstag (21.01.2023) bis Donnerstag (26.01.2023) beschmierten Unbekannte eine Hauswand in Bad Windsheim. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum brachten Unbekannte mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Herrngasse an.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.

Erstellt durch: Christian Seiler