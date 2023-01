BAMBERG. In der Nacht auf Dienstag versuchte ein Mann in Bamberg gewaltsam in ein Auto einzudringen. Kräfte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nahmen den 30-Jährigen fest.

In der Nacht auf Dienstag, 2.20 Uhr, versuchte der 30-Jährige ein Auto in der Pödeldorfer Straße aufzubrechen. Anschließend flüchtete er ohne Beute. Eine zwischenzeitlich alarmierte Streife der Polizei Bamberg-Stadt stellte den Flüchtigen und nahm ihn fest. Die Beamten fanden verschiedenes Diebesgut bei dem Mann aus Marokko und stellten es sicher. Wie sich herausstellte, hatte er am Vortag bereits mehrere Ladendiebstähle in Erlangen begangen und war erst am Montagabend aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Der 30-Jährige muss sich nun wegen versuchten Diebstahls strafrechtlich verantworten.