BAYREUTH. Am Samstagmorgen schleuderte ein Pkw in der Innenstadt in eine Gebäudefassade und erfasste dabei beinahe mehrere Fußgänger.

Ein 29-Jähriger raste in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Auto durch die Bayreuther Innenstadt. In der Casselmannstraße verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, schleuderte über den Gehweg und prallte in eine Hauswand. Eine Gruppe von Frauen konnte sich im letzten Moment in Sicherheit bringen, das Fahrzeug verfehlte sie nur knapp.

Der Fahrer verlor bei dem Aufprall das Bewusstsein und wurde von Kräften des Rettungsdienstes mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Beifahrerin blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Den 29-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.