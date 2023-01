KONNERSREUTH, LKR. TIRSCHENREUTH. Nach einem Schockanruf durch Unbekannte übergibt ein Rentner eine fünfstellige Bargeldsumme an der Haustüre.

Am Freitag, 27. Januar 2023, in den Nachmittagsstunden, übergab ein 67-Jähriger einen hohen Bargeldbetrag an eine unbekannte Person. Er hatte zuvor über einen Anruf von einem tödlichen Verkehrsunfall erfahren, den angeblich seine Tochter verursacht habe. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt in diesem Fall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegengenommen.

Die Bayerische Polizei bittet um erneute Sensibilisierung der älteren Mitbürger. Die Trickbetrüger verwenden unterschiedliche Maschen, um die Opfer zur Herausgabe ihres Vermögens zu bringen. Hier wird Ihnen die Betrugsmasche „Schockanruf“ am Telefon kurz vorgestellt:

Den Opfern wird am Telefon erzählt, dass ihr Kind/Enkelkind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb ins Gefängnis müsse. Während des Telefonats schreit und weint ein angeblicher Angehöriger ins Telefon. Dadurch soll Druck bei den Opfern erzeugt werden. Den Anrufern wird dann eröffnet, dass sie mittels einer höheren Geldsumme die Gefängnisstrafe abwenden könnten. Das Geld solle dann einem Abholer ausgehändigt werden.

Durch die echte Polizei werden niemals Kautionszahlungen zur Abwendung einer Gefängnisstrafe erhoben.

Wurden Sie von Telefonbetrügern angerufen – dann informieren Sie umgehend die Polizei über POLIZEINOTRUF 110!