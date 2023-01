REGENSBURG OT WEICHS. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang eine bislang unbekannte Persone in eine Tankstelle ein und verursachte enormen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag, 28.01.2023, auf Sonntag, 29.01.2023, drang ein bislang Unbekannter über eine Lagertüre in eine Tankstelle an der Donaustaufer Straße Ecke Weichser Weg in Regensburg ein. Im Inneren wurden noch weitere Türen gewaltsam geöffnet. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Der Tankstellenpächter konnte bislang noch keinen Beuteschaden feststellen. Derzeit werden die Videoaufzeichnungen durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Es erfolgte außerdem eine Spurensicherung am Tatort. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.