Waidhofen, Lkrs. Neuburg-Schrobenhausen, 30.01.2023

Wie bereits in der Pressemeldung vom 04.11.2022 berichtet wurde, kam es am Donnerstag, 03.11.22 zu einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle in Waidhofen. Ein maskierter Täter erbeutete dabei Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt, konnten inzwischen zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Die 20 und 48-jährigen Männer wurden die letzten Tage festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Neuburg a.d. Donau vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen bewaffneten Raubes, ­­­­­­­­ woraufhin sie in Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Urstprüngliche Meldung

Waidhofen, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, 04.11.2022

Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Kripo sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstag, den 03.11.2022 kam es zu einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle in Waidhofen. Ein maskierter Täter erbeutete dabei Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21.30 Uhr betrat ein mit einem Schal maskierter Mann mit einer Pistole eine Tankstelle Am Schmidbach. Die Verkäuferin hatte den Kassenbereich zu diesem Zeitpunkt kurz verlassen. Der Mann nutzte dies und versuchte vergeblich zwei Kassen selbständig zu öffnen. Als kurz darauf die Angestellte in den Kassenbereich zurückkehrte, forderte der Täter sie auf, die Kassen zu öffnen. Da dies technisch nicht möglich war, griff sich der Räuber mehrere Stangen Zigaretten und zahlreiche Feuerzeuge und verließ danach die Tankstelle.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.