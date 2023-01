Im März 2022 meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Polizei, dass es auf dem Werksgelände einer Firma in Milbertshofen zu Einbruchdiebstählen aus Zigarettenautomaten kommen würde. Insgesamt waren sechs Zigarettenautomaten betroffen.

Der Angestellte des Sicherheitsdienstes hatte bereits selbst mit Ermittlungen und einer Videoüberwachung begonnen. Kurz danach konnte er durch die Videoüberwachung eine verdächtige Tat beobachten, bei der der Tatverdächtige einen Mantel trug. Diesen Mantel fand er danach am Spind eines Mitarbeiters.

Im Verlauf der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mitarbeiter auch für andere Diebstähle auf dem Firmengelände verantwortlich sein könnte. In Absprache mit dem Sicherheitsdienst konnte der 58-jährige Mitarbeiter mit Wohnsitz in Augsburg durch Kräfte des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) am Ende eines Arbeitstages im März 2022 auf dem Betriebsgelände angetroffen und festgenommen werden. In seinem mitgeführten Rucksack wurden mehrere Merchandising-Artikel aufgefunden, die eindeutig der Firma für die er tätig war zuzuordnen waren.

Im Anschluss wurde sein Wohnhaus in Augsburg durch Kräfte des Kommissariats 52 durchsucht. Dabei konnten große Mengen an Diebesgut festgestellt und sichergestellt werden. Die Durchsuchung konnte nicht vollendet werden, da es aufgrund des Gewichtes der vielen Gegenstände erhebliche statische Mängel bei dem Gebäude gab und Teile einsturzgefährdet waren. In Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt Augsburg wurden dem 58-Jährigen erhebliche Auflagen gemacht um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Zudem musste der Mann ein statisches Gutachten beibringen.

Der 58-Jährige wurde Ende November 2022 vom Landratsamt Augsburg wegen eines gefährdenden Verhaltens in einer Fachklinik untergebracht. Sein Arbeitsverhältnis wurde mittlerweile beendet. Der Wert der im Laufe der Diebstähle erlangten Zigaretten und anderen Gegenstände beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums dauern an.