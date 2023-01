A 9 / BERG, LKR. HOF. Am Sonntagnachmittag entdeckten Kräfte der Verkehrspolizei Hof bei einer Kontrolle auf der A 9 eine größere Menge Amphetamin. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagnachmittag, 16.45 Uhr, geriet ein Audi mit polnischer Zulassung auf der A 9 Richtung Süden in das Visier einer Streife der Verkehrspolizei Hof. Sie stoppten das Fahrzeug an der Rastanlage Frankenwald West und überprüften dieses sowie die zwei Insassen. Bei dem 45-jährigen Beifahrer fanden die Polizisten Amphetamin im dreistelligen Grammbereich. Sie stellten das Rauschgift sicher und nahmen den Mann aus Polen fest.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen. Der 45-Jährige wurde nach richterlicher Entscheidung wieder auf freien Fuß gesetzt. Dennoch muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.