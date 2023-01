BAYREUTH. Am frühen Samstagmorgen schleuderte ein Auto in der Innenstadt gegen eine Gebäudefassade und erfasste dabei beinahe mehrere Fußgänger.

Gegen 1.30 Uhr raste ein 29-Jähriger laut Zeugenangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Audi durch die Bayreuther Innenstadt. In der Casselmannstraße verlor der Mann, offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über den Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Eine Gruppe von Frauen, die gerade auf dem Weg in die Stadt waren, wurden nur knapp von dem außer Kontrolle geratenem Fahrzeug verfehlt und konnten sich im letzten Moment in Sicherheit bringen.

Als kurz darauf mehrere Polizisten vor Ort eintrafen, konnten sie den bewusstlosen Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Die 19-jährige Beifahrerin blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Das Fahrzeug des Rasers wurde durch den Unfall allerdings komplett zerstört und musste unter zu Hilfenahme eines Krans geborgen werden.

Als der Fahrer wenig später im Krankenhaus wieder zu sich kam, stellten die Ärzte fest, dass dieser glücklicherweise nicht schwerer verletzt war. Allerdings wehrte sich der Mann bei der angeordneten Blutentnahme so heftig, dass ihn die eingesetzten Polizisten kurzzeitig fixieren mussten.

Den Raser erwarten nun mehrere Anzeigen und die vorläufige Entziehung seiner Fahrerlaubnis.