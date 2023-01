GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen bekam mit Herrn Ersten Kriminalhauptkommissar Alexander Greinwald bereits zum 1. Dezember 2022 einen neuen Dienststellenleiter.

Der im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnhafte 49-Jährige wurde mit Wirkung zum 01.12.2022 als neuer Leiter der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen bestellt. Der neue Chef der Garmischer Kriminalpolizei begann seine Laufbahn im Jahr 1995 mit der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bestritt Herr Greinwald zunächst den klassischen Weg über die Einsatzhundertschaft in München und im Anschluss als Schichtbeamter der Polizeiinspektion Weilheim. Durch herausragende Leistungen, auch als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Weilheim, qualifizierte er sich schnell für das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Fürstenfeldbruck, welches er im Jahr 2006 erfolgreich abschloss.

Im Anschluss übte der mittlerweile zum Polizeikommissar ernannte Alexander Greinwald das Amt eines Dienstgruppenleiters bei der Polizeiinspektion Mittenwald aus, ehe er im November 2007 von der Schutz- zur Kriminalpolizei wechselte und seitdem fast durchgehend bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen tätig ist. Dort war er sowohl als Sachbearbeiter in der Rauschgiftermittlungsgruppe, als auch als Leiter des Kommissariats 1, höchstpersönliche Rechtsgüter, beschäftigt. Zuletzt war er bereits schon stellvertretender Dienststellenleiter der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen und übernahm nun zum 01.12.2022 das Amt des Dienststellenleiters.

Damit löste Herr Greinwald den bereits in Pension verabschiedeten Herrn Ersten Kriminalhauptkommissar a.D. Richard Listle ab, welcher in den vergangenen Jahren die Geschicke der Dienststelle höchst erfolgreich geleitet hatte. Polizeipräsident Manfred Hauser gratulierte Herrn Greinwald in den Räumlichkeiten der Dienststelle unter den Augen der Ersten Bürgermeisterin des Markts Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, dem für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständigen Landrat, Anton Speer, sowie geladenen Kolleginnen und Kollegen der umliegenden Dienststellen ganz herzlich zu seinem neuen Amt und wünschte ihm viel Erfolg für seine berufliche Zukunft.