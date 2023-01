MARKT RETTENBACH. Am Sonntagnachmittag kam es in Markt Rettenbach durch einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Gegen 16:15 Uhr, wurde bei der Integrierten Leitstelle Donau/Iller ein Dachgeschoßbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte von Markt Rettenbach mitgeteilt. Ein Vordringen zum Brandherd durch den Erstzugriffstrupp der Feuerwehr Markt Rettenbach war aufgrund einstürzender Deckenteile zunächst nicht möglich. Daraufhin wurde ein Außenangriff über Drehleiter durchgeführt. Insgesamt konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren, ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert und der Brand relativ zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 1.500.000 Euro. Das betroffene Gebäude kann derzeit nicht bewohnt werden. Die Mieter des Gebäudes konnten in eine Ausweichunterkunft untergebracht werden. Bei dem Brand waren insgesamt über 170 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Attenhausen, Engetried, Gottenau, Markt Rettenbach, Obergünzburg, Ottobeuren, Sontheim, des Rettungsdienst, THW mit Drohnenteam sowie der Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

