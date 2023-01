Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe der vergangenen Woche hat sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Der Täter entwendete Wertgegenstände und entkam unerkannt. Die Ermittlungen hat die Kripo Aschaffenburg übernommen.

Während der Abwesenheit der Bewohner, im Zeitraum von Sonntag, ab 12.00 Uhr, bis Donnerstag, um 17.00 Uhr, hat der Unbekannte dem Sachstand nach eine Terrassentüre aufgehebelt und war so in das Anwesen im Sommerweg gelangt. Hier entwendete er Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang Unbekannter in eine Apotheke eingebrochen. Der Täter entwendete u. a. Laptops und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Freitagabend, ab 21.30 Uhr, bis Samstagmorgen, um 03.50 Uhr, haben der oder die Unbekannten eine Scheibe der Eingangstür der Apotheke in der Pfarrwiese eingeworfen. Auf diese Weise gelangte der Täter in das Geschäft und entwendete dem Sachstand nach Laptops und Nahrungsmittel. Der Sach- und Entwendungsschaden liegt nach ersten Schätzungen jeweils in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in dem fraglichen Tatzeitraum etwas beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist zur Tatzeit, im Vorfeld oder Nachgang auf eine oder mehrere verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen und prüft Tatzusammenhang

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein Unbekannter Zugang zu mehreren geparkten Fahrzeugen verschafft. Er entwendete Bargeld und Lebensmittel und entkam unerkannt.

Im Tatzeitraum von Freitagabend, ab 21.30 Uhr bis Samstagvormittag, um 09.00 Uhr, haben der oder die Unbekannten mehrere Fahrzeuge in der Grüntalstraße sowie der Pfarrer-Ruf-Straße angegangen. Die Innenräume durchsuchte der Täter nach Beute und entwendete Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich sowie Lebensmittel.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die bislang bekannten neun Taten aufgenommen und prüft dabei auch die Zusammenhänge mit dem Einbruch in die Apotheke in der Pfarrwiese. Wie der Unbekannte in die angegangenen Fahrzeuge gelangte ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Dem Sachstand nach waren die Fahrzeuge zumindest teilweise unversperrt. Offensichtliche Sachschäden hinterließ der Unbekannte nicht.

In dem Fall werden gleichsam Hinweise aus der Bevölkerung erbeten:

Wer hat in dem fraglichen Tatzeitraum etwas beobachtet, das mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist zur Tatzeit, im Vorfeld oder Nachgang auf eine oder mehrere verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Hochwertige Fahrräder aus Gartenhaus entwendet - Zeugen gesucht

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter hat zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag zwei Fahrräder aus einem Gartenhaus entwendet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, ab 15.00 Uhr, bis Freitagmittag, um 13.30 Uhr hat sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte verschafft, die sich neben einem Wohnanwesen in der Riegelstraße befindet. Hier entwendete der Unbekannte

ein Herrenmountainbike, der Marke Trek, Fuel EX 9.8 in blau / grau, sowie

ein Herrenrennrad, KTM, Relevator in orange und schwarz,

Die Räder haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter entkam unerkannt. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Behlenstraße wurden im Laufe des Donnerstags, zwischen 11.20 Uhr und 17.35 Uhr Fahrerseite und Motorhaube eines geparkten Audis verkratzt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach Anbruch des Samstags, gegen 00.20 Uhr, ist der Außenspiegel eines grünen Hondas beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zu dieser in der Hauptstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend, zwischen 23.00 Uhr und 23.45 Uhr, ist ein schwarzer Volvo angefahren worden. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Volvo war zu dieser Zeit im Bereich der Tankstelle im Industriegebiet Süd A abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Montag, 12.00 Uhr bis Freitag, um 14.30 Uhr wurde ein schwarzer Peugeot angefahren, der auf einem Parkplatz an der Bergwerkstraße abgestellt war.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitagabend, ab 17.30 Uhr, bis Samstagmittag, 12.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A6 angefahren, der zu dieser Zeit in der Landstraße geparkt war.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitags, zwischen 13.45 Uhr und 20.15 Uhr, wurde ein weißer Audi A5 angefahren, der zu dieser Zeit im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße geparkt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.