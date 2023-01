Königsmoos, Lkrs. Neuburg-Schrobenhausen

Am Samstag, 28.01.2023 geriet aus noch unbekannter Ursache ein Wohnhaus in Königsmoos in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14.30 Uhr verließen die beiden Bewohner eines Einfamilienhauses in Königsmoos ihr Anwesen, um spazieren zu gehen. Zuvor heizten sie die im Badezimmer befindliche Sauna ein. Als sie zurückkehrten, war eine Rauchentwicklung aus dem Badezimmer zu erkennen. Eine Nachschau im Inneren des Wohnhauses durch den 67-jährigen Eigentümer ergab, dass sich bereits offene Flammen in der Sauna entwickelt hatten. Daraufhin informierten die Eheleute die Rettungsleitstelle.

Durch anfängliche selbständige Löschversuche erlitt der Mann eine Rauchgasintoxikation, die in der Folge in einem Krankenhaus behandelt wurde. Auch seine 63-jährige Ehefrau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide konnten noch am selben Tag wieder entlassen werden.

Das Feuer breitete sich rasch auf weitere Räume im Haus aus, konnte jedoch durch die eingesetzten Kräfte der umliegenden Feuerwehren auf die östliche Gebäudeseite des Erdgeschosses beschränkt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird der entstandene Sachschaden auf eine niedrige 6-stellige Summe geschätzt.

Eine Brandortbegehung durch Fachkräfte der Kriminalpolizei Ingolstadt, zur Ermittlung der noch unklaren Brandursache ist für Montag, 30.01.2023 vorgesehen