KAUFBEUREN / OT KLEINKEMNAT. Am 28.01.2023, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich ein Zimmerbrand, in einem dortigen Mehrparteienhaus. Das Wohnhaus wird durch mehrere Personen einer Wohngemeinschaft bewohnt. Durch die Bewohner wurde eine starke Rauchentwicklung in einem der Zimmer festgestellt. Als diese nachschauten, woher die Rauchentwicklung stammte, konnten sie einen Zimmerbrand im 1. Obergeschoss feststellen. Die meisten Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen und einen Notruf absetzen. Durch die sofort alarmierten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr Kleinkemnat und der ebenfalls alarmierten Feuerwehren Kaufbeuren und Oberbeuren konnten zwei weitere Personen aus dem Haus evakuiert werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits vom ersten Obergeschoss über den Dachstuhl ausgebreitet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung das Hausdach teilweise abgetragen werden. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, benötigte jedoch keine weitere ärztliche Behandlung. Ein weiterer Bewohner erlitt eine starke Rauchgasvergiftung und kam zur weiteren stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Am Gebäude selbst entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Kaufbeuren, sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandentstehung werden durch die örtlich zuständige Kriminalpolizeistation Kaufbeuren übernommen.

