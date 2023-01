KOCHEL A. SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am 27.01.2023, um 11:10 Uhr, kam es in Kochel a. See zu einer Verpuffung in einem Wohnmobil. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Die Kripo Weilheim übernahm die polizeilichen Ermittlungen.

Am 27.01.2023, um 11:10 Uhr, kam es am Parkplatz des Schwimmbades in Kochel a. See zu einer Gasverpuffung in einem Wohnmobil.

In diesem befand sich zu dem Zeitpunkt ein Ehepaar. Die Ursache für die Verpuffung ist bislang unklar. Das Ehepaar erlitt schwere Brandverletzungen und musste stationär im Unfallklinikum Murnau aufgenommen werden. Die Verletzungen sind aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.

Obwohl die Feuerwehr Kochel a. See ebenfalls im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Wohnmobil durch die Verpuffung komplett zerstört wurde

Die Polizeistation Kochel a. See unternahm die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort. Die weiteren kriminalpolizeilichen Untersuchungen werden durch den Kriminaldauerdienst der KPI Weilheim durchgeführt.