Am 27.01.2023, gegen 19:00 Uhr, bemerkten Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Gstadt am Chiemsee, einen schon stark entwickelten Brand an einem Stallgebäude.

Die sofort angeforderten, zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, konnten einen Vollbrand des Stalles nicht mehr verhindern. Das Gebäude ist letztendlich erheblich ausgebrannt.

Die Staatsstraße 2090 musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.

In dem Stall befanden sich Rinder, wovon bislang elf verendeten bzw. durch den hinzugerufenen Tierarzt erlöst werden mussten. Insgesamt 6 Personen wurden bei den Versuchen leicht verletzt, die Rinder aus dem Stall zu retten bzw. den Brand zu löschen.

Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee sowie des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der KPI Rosenheim übernommen.

Zur Brandursache kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden, dies ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Ermittler bislang aber nicht.