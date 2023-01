NEUMARKT I. D. OPF. Polizeipräsident Norbert Zink führte am 27.01.2023 den neuen Leiter der Polizeiinspektion Neumarkt i. d. OPf., Polizeioberrat Wolfgang Schüler, in sein Amt ein. Zugleich verabschiedete er den langjährigen Leiter Michael Danninger.

Am 27. Januar fand in der Neumarkter Residenz der Amtswechsel des Leiters der Polizeiinspektion Neumarkt i. d. Opf. statt. Der Präsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz Norbert Zink verabschiedete im Beisein von Herr Staatsminister Füracker zunächst den ehemaligen Leiter, Kriminaldirektor Michael Danninger. Danninger leitete die Geschicke der Inspektion sechs Jahre und ist seit Jahresbeginn 2023 Leiter des Sachgebiets E 3 „Kriminalitätsbekämpfung“ beim Polizeipräsidium Oberpfalz.

In seiner Rede hob Polizeipräsident Norbert Zink die langjährige gute Arbeit von Danninger hervor: „Die Bürgerinnen und Bürger in den von der Polizeiinspektion Neumarkt betreuten Städten und Gemeinden leben in einer der sichersten Regionen in Bayern. Herr Danninger zeichnete sich dafür als Dienststellenleiter verantwortlich und hat dazu maßgeblich beigetragen.“ Die gute Sicherheitslage im Bereich PI Neumarkt in der Oberpfalz spiegelt sich auch in der Häufigkeitszahl wider. Hier ergab sich ein Straftatenaufkommen (ohne ausländerrechtliche Verstöße) pro 100.000 Einwohner von 2203 (Bayern: 3869). Zudem zeigte der Polizeipräsident die baulichen Veränderungen während der Dienstzeit von Danninger am Dienstgebäude der Inspektion auf. So wurde für einen Erweiterungsbau ein altes Gebäude abgerissen und ein neuer, moderner Anbau errichtet.

Nach der Verabschiedung von Danninger wurde sein Nachfolger, Polizeioberrat Wolfgang Schüler in sein neues Amt eingeführt. Schüler ist seit dem 01. Januar 2023 mit seinen 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für rund 103.000 Einwohner zuständig. Über den Polizeioberrat konstatierte Polizeipräsident Zink, dass dieser durch seinen großen Erfahrungsschatz, welchen er bei der Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen erworben hat und durch seine herausragenden Leistungen in der Vergangenheit für die Leitung der Polizeiinspektion bestens geeignet ist. Polizeipräsident Zink wünschte Schüler alles Gute für seine neue Aufgabe.

Werdegang KD Danninger

Danninger begann seine Karriere am 1987 als Polizeipraktikant in Amberg. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 1992 leistete er Dienst bei der Dienststelle Flughafen München Franz-Josef-Strauß, bis er 1994 zur Polizeiinspektion Nürnberg-Ost wechselte. 1999 gelang ihm der Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (vormals gehobener Dienst), was mit einem zweijährigen Studium an der Fachhochschule verbunden war. In der Folgezeit hatte er mehrere Funktionen, unter anderem Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg und der PI Amberg inne. Ab dem Jahr 2005 bewältigte Danninger für seinen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene mehrere Verwendungsstationen im Rahmen der Führungskräfteauswahl und bewährte sich schließlich als Leiter der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau. In den Jahren 2007 - 2009 studierte er an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Anschließend war er im seinerzeit neu geschaffenen Polizeipräsidium Oberpfalz verantwortlich für den Bereich „Präsidialbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Zwei Jahre später verlagerte sich Danningers Wirkungsbereich innerhalb des Polizeipräsidiums zum Sachgebiet E 2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben“. Hier zeichnete er sich bis zu seiner Berufung zur PI Neumarkt i.d.Opf. für den Bereich verkehrspolizeiliche Aufgaben im Präsidialbereich verantwortlich. Am 01.01.2017 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.Opf., bis er zum 01.01.2023 die Leitung des Sachgebiets E 3 „Kriminalitätsbekämpfung“ im Polizeipräsidium Oberpfalz übernahm.

Werdegang POR Wolfgang Schüler

Schüler begann seinen Dienst bei der bayerischen Polizei 2005 mit der Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene und wechselte zum September 2006 um mit dem Studium für die 3. Qualifikationsebene zu beginnen. Sein Weg führte in anschließend ins Polizeipräsidium München, wo er zu Beginn bei der Polizeiinspektion 11 eingesetzt war. Es folgten verschiedenste Verwendungen innerhalb des Polizeipräsidiums München. Hier konnte er in den Jahren 2010 - 2015 Erfahrungen beim Sachgebiet E 11, beim Kommissariat 74, bei der Polizeiinspektion 22 Bogenhausen, bei der Abteilung Personal, beim Sachgebiet E 12 (IuK Koordination), bei der PI 15 Sendling und beim Sachgebiet P 3 des Polizeipräsidium München sammeln. Im Rahmen dieser Stationen durchlief er das Auswahlverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene, welches er 2015 erfolgreich abschloss und anschließend das Studium in Fürstenfeldbruck und Münster antrat. 2017 führte sein Weg nach dem Studium zurück in die Oberpfalz, als er stellvertretender Dienststellenleiter und zugleich Leiter Verfügungsgruppe der Polizeiinspektion Amberg wurde. Seit Mai 2019 war Schüler bis zu seiner Versetzung zur Polizeiinspektion Neumarkt stellvertretender Sachgebietsleiter E 3 „Kriminalitätsbekämpfung“ beim Polizeipräsidium Oberpfalz.