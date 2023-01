WÜRZBURG. Zwei Wohnhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft sind am Donnerstagabend von einem oder mehreren Einbrechern heimgesucht worden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Einbruch in Einfamilienhaus - Balkontüre aufgehebelt

Im Zeitraum von 18:20 Uhr bis 18:50 Uhr nutzte ein bislang Unbekannter die Abwesenheit der Bewohner und hebelte die Balkontür eines Wohnhauses im Betpfad auf. In dem Anwesen suchte der Täter nach Beute. Ob es bei dem Einbruch zu einem Entwendungsschaden kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der hinterlassene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Benachbartes Wohnhaus angegangen - Terrassentüre aufgehebelt

Ein unmittelbar benachbart gelegenes Wohnhaus im Betpfad wurde ebenfalls am Donnerstagabend, im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 22:15 Uhr, angegangen. Der Unbekannte hebelte auch hier während der Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentüre auf und gelangte so in das Anwesen. Die Ermittlungen, auch zu einem möglichen Entwendungsschaden, dauern an. Der Sachschaden dürfte sich in einem niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Tatzusammenhang wahrscheinlich - Kripo sucht Zeugen

Aufgrund der benachbart liegenden Tatorte und der Überschneidung der Tatzeiträume geht die Kripo Würzburg davon aus, dass die Einbrüche in Zusammenhang stehen. Um weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen, hoffen die Beamten nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in den fraglichen Tatzeiträumen etwas beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist zur Tatzeit oder im Vorfeld auf eine oder mehrere verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.